Puig advoca per eliminar la mascareta en interiors “quan hi haja seguretat màxima”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerat aquest dimecres, sobre l’eliminació de l’obligació d’usar la mascareta en els col·legis o en espais interiors, que ha d’aprovar-se “quan es puga produir amb la seguretat màxima”. El president del Govern, Pedro Sánchez, va declarar aquest mateix dilluns en una entrevista en TVE que aquesta restricció de l’ús de la mascareta en interiors s’acabarà “molt prompte”, encara que sense especificar terminis.

“No podem estar permanentment alterant les regles del joc si no estem ben segurs que la pandèmia ha desaparegut definitivament; i definitivament no ha desaparegut”, ha manifestat el president en declaracions als mitjans de comunicació.

Sobre la postura que defensarà la Comunitat Valenciana en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut d’aquesta vesprada, ha afirmat que sempre han advocat per “la prudència màxima” i perquè les decisions que s’adopten es basen en les dades i en l’experiència de les persones expertes.

El cap del Consell ha insistit que, en aquests dies previs a la festa de les Falles, s’utilitze la mascareta en situacions de massificació, com en la mascletà, perquè encara que “tots tenim moltes ganes de llevar-nos-la per sempre, la prudència és la millor via”.

Tots tenim moltes ganes de llevar-nos-la per sempre, la prudència és la millor via Ximo Puig - President de la Generalitat Valenciana

“Més prompte que tard, evidentment, les limitacions que tenim, si tot continua així, aniran desapareixent”, ha manifestat Puig, que ha destacat que encara hi ha persones que contrauen una malaltia que els pot portar a l’UCI o fins i tot a la mort.

Ha destacat que la “desescalada” s’està produint amb seguretat i que actualment l’índex de reproducció del coronavirus és aproximadament del 0,62, cosa que significa que “s’està consolidant la desacceleració” de la pandèmia en aquesta sisena onada i, per tant, es poden “suavitzar” les restriccions. De fet, en són ja cinc les setmanes amb quasi tots els indicadors a la baixa.

No obstant això, el president ha insistit que encara s’està en pandèmia, perquè encara hi ha persones que ingressen als hospitals pel virus i hi ha més de 2.000 contagis diaris actualment. Aquest dimarts es van notificar més de 2.500 casos nous i 807 persones estan ingressades als hospitals, de les quals 82 estan en cures intensives.