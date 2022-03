“Que no siguen les dones les que assumisquen sempre les cures”

“Gaudeix del plaer d’estimar-te a tu mateixa”. Aquest és un dels missatges que llança la campanya de la Generalitat amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Amb el lema “Cuidar-se és feminista”, defensa el dret de les dones a les autocures. Una reivindicació que s’impulsarà amb la nova llei d’igualtat.

Així ho va avançar ahir Mónica Oltra, vicepresidenta i consellera d’Igualtat, en la presentació de la iniciativa. “Que disposem de temps de qualitat per a dedicar-nos a nosaltres mateixes no és una responsabilitat exclusiva nostra, sinó que ha d’haver-hi una responsabilitat social i de les administracions públiques per a garantir que els temps siguen equitatius i que no siguen sempre les dones les que assumisquen les cures”, va declarar.

A més, la campanya sosté que “el feminisme és emancipador”. “El temps és teu, el repte és que te’l pugues dedicar”, adverteixen. Amb aquesta premissa, la norma, segons ha detallat Oltra, es desenvolupa “com una llei de classe que impulse un canvi en el model productiu”, en el qual es facen valdre les cures “com a element indispensable per a la sostenibilitat de la vida”. Entre els seus objectius principals, assenyala la Conselleria, hi ha l’eliminació de qualsevol forma de discriminació, la igualtat de gènere amb un enfocament transversal i la generació de polítiques públiques que permeten la participació en condicions d’igualtat en la vida familiar, social, comunitària i econòmica.

La “bretxa en les cures”

Per a combatre aquesta “bretxa en les cures”, la nova llei valenciana d’igualtat, que en breu iniciarà la tramitació per a l’elaboració de l’avantprojecte, planteja que les reduccions horàries per a la criança i les cures s’amplien una hora diària si les sol·liciten persones del gènere infrarepresentat en la demanda de mesures de flexibilització, que normalment són homes, ha explicat la vicepresidenta.

Des d’“una perspectiva ecofeminista que trenque els rols i estereotips de gènere i erradique les desigualtats socials, culturals i de gènere”, inclourà també el desenvolupament d’un sistema públic de cures.

Així mateix, s’impulsaran bonificacions fiscals a les empreses que incloguen mesures de compensació positiva al gènere infrarepresentat i s’elaborarà un informe anual sobre l’impacte en el PIB de l’economia de criar, cuidar i curar.

En la mateixa línia, la llei preveu l’elaboració d’una estratègia d’usos del temps que permeta una redistribució del temps sense bretxes de gènere i es promourà el descans en dies festius en el sector del comerç, així com la jornada laboral de 32 hores, amb el manteniment de drets laborals i salarials.

A això se sumaran polítiques de flexibilització horària i presencialitat flexible i teletreball, juntament amb el permís dels treballadors públics per naixement, acolliment i adopció en un mínim de sis mesos per a famílies biparentals i de fins a dotze en el cas de les monoparentals. La vicepresidenta ha subratllat el “foment de la coeducació en totes les etapes educatives”.