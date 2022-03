València recull refugiats ucraïnesos en la frontera de Polònia

L’ajuda valenciana als refugiats ucraïnesos ha plantat el seu penó, aquests dies, a l’estació de tren la ciutat polonesa de Pzremys, molt prop de la frontera ucraïnesa. La Fundació Junts per la Vida, ONG valenciana que des de 1994 organitza programes d’acolliment familiar de xiquets i xiquetes de Txernòbil i del Donbass, recull, aquests dies, centenars d’ucraïnesos que fugen de la guerra per a traslladar-los fins a la Comunitat Valenciana. “Van començar a arribar dimarts a l’estació, on s’ha instal·lat un punt logístic de recepció i ajuda als refugiats amb tota mena d’ajuda humanitària per als que van arribant”, explica Clara Arnal en un vídeo que ha enviat des de la terminal de Pzremys.

L’equip està a l’espera de l’arribada de famílies ucraïneses que tenen vincles amb l’ONG pels seus programes d’acolliment humanitari per part de famílies valencianes. “Quan arriben ací se’ls ajudarà a facilitar el trasllat fins a València, on podran ser acollits per famílies valencianes. També atendran altres famílies que tinguen algun vincle amb València.

Algunes d’aquestes famílies ucraïneses estan ja de camí pel país en direcció a la frontera, però la situació és perillosa pels bombardejos que han destruït moltes carreteres i la situació bèl·lica que viu Ucraïna”, narra Arnal.

“Estem a l’estació, on no falta un plat de menjar calent per als refugiats. La societat polonesa s’hi ha bolcat amb molt de voluntariat. Hi arriben moltíssims refugiats. Nosaltres estem esperant que arriben les nostres famílies. Un dels principals problemes que estem trobant és l’organització, perquè, com en totes les emergències, no hi ha hagut temps a organitzar la logística de la manera adequada i tots ens hem d’anar adequant a les necessitats, que van canviant cada moment. Molta gent ni tan sols té un lloc on estar asseguda per a descansar”, explica Clara Arnal en el vídeo que ha gravat en la mateixa estació.

“Fora està nevant i el problema és que els que hi van arribant no tenen lloc ni per a asseure’s. Venen dos combois de caravanes des de València i des d’altres punts d’Espanya”, afig.