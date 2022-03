Art per la pau i per Ucraïna a Xàbia

La invasió russa a Ucraïna ha activat una emergència humanitària al país i ha sacsejat i sumit en el dolor Europa. Són molts els col·lectius i entitats que estan coordinant diferents iniciatives per a poder ajudar les víctimes i proveir d'articles de primera necessitat els milers de refugiats que deixa el conflicte.

Una d'elles, carregada de simbolisme, és la que han promogut Anton Gudzykevych i Mariia Zhurykova, una parella d'artistes originaris d'Ucraïna que viu a Xàbia des de 2019 i que a través de la seua galeria d'art Gudzgallery han contactat amb altres artistes assentats al municipi per a preparar en temps rècord una exposició benèfica per a poder ajudar els seus compatriotes.

Tota l'obra que es mostre estarà a la venda i el que es recapte anirà destinat als programes de resposta que està desplegant Creu Roja a la zona.

L'Ajuntament de Xàbia també ha col·laborat en la iniciativa cedint-los un espai municipal, la planta baixa del Centre d'Arts A. Lambert. L'exposició serà des del dilluns 7 fins al dijous 10 durant les vesprades (estarà oberta de 17 a 21 hores), i ja han confirmat donació d'obra artistes com els mateixos Anton Gudzykevych i Mariia Zhurykova, Juan Caravaca, Tomás Sivera Vallés, Gabriel López, Creus, Jaume Monfort o Fuensanta Niñorola.

La llista de col·laboradors en aquesta iniciativa artística per la pau creix per moments (si hi ha algú que vulga sumar-s'hi, pot contactar amb els organitzadors en el correu electrònic artgudz@gmail.com), i els promotors esperen que els ciutadans també hi responguen, visitant i col·laborant econòmicament amb la causa.