Transports estima que el 'desterrament' dels AVE de València i Alacant a Chamartín podria durar sis anys

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciat que l'AVE entre Madrid i Alacant i València podria tornar a eixir d'Atocha en sis anys, una vegada s'amplie la capacitat d'aquesta estació per a rebre més trens en les seues andanes.

En Los Desayunos Informativos de Europa Press, la ministra ha explicat que el canvi de capçalera en aquesta relació d'Atocha a Chamartín, que afegirà 15 minuts al recorregut, és una mesura temporal ja anunciada fa tres anys, que es demorarà entre sis i set anys.

Per no comptar amb capacitat suficient per a rebre tants trens procedents del sud, sobretot a mesura que vagen entrant nous operadors a més de Renfe arran de la liberalització, Adif ja tenia planejat canviar la capçalera d'aquesta línia a Chamartín, i així li ho va comunicar en el seu moment als operadors.

Ara, el compromís del Govern és executar les obres necessàries per a obrir una estació passant en el túnel d'alta velocitat que uneix les dues estacions madrilenyes en un període màxim de set anys, moment a partir del qual els operadors ja podrien incloure Atocha com a parada en la línia entre Madrid i Alacant o València.

Aquest túnel, una de les majors obres d'Adif en els últims anys, obrirà de manera imminent i permetrà, per primera vegada, connectar l'alta velocitat del nord del país amb la del sud, per la qual cosa no caldrà canviar de tren per a anar d'una part del país a l'altra, inclosos els alacantins, que, com a contrapartida, patiran un retard de 15 minuts per a arribar a Madrid durant els pròxims sis anys.

En qualsevol cas, atés el malestar suscitat a la Comunitat Valenciana i entre les autoritats locals d'Alacant, així com en el sector turístic, Sánchez ha revelat que aquest divendres hi haurà una reunió per a veure si hi ha alguna alternativa, encara que, a causa de la saturació d'Atocha, ha reconegut que "es planteja difícil".