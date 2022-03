Djokovic podrà jugar el Roland Garros encara que no es vacune

Jean Castex, primer ministre francés, ha anunciat aquest dijous en la televisió francesa que a partir del 14 de març queda suspés al seu país el passaport covid a causa de les bones xifres de contenció en la pandèmia de covid-19. Aquesta decisió obri les portes de Roland Garros al tenista serbi Novak Djokovic, qui podrà defensar el títol conquistat l'any passat a París.

Fins ara la participació del fins ara número 1 del tenis mundial era incerta tant en territori francés com monegasc, perquè, com que no està vacunat, tampoc hauria pogut acudir el mes que ve a Mònaco per a disputar el Torneig de Montecarlo, ja que el principat aplica les mesures sanitàries que disposa el Govern francés.

Ara, Djkokovic podrà afrontar la temporada de terra batuda, com a preparació per a Roland Garros, jugant a Montecarlo, entre el 9 i el 19 d'abril, i després intentar un nou triomf a París. Roland Garros es jugarà entre el 22 de maig i el 5 de juny.