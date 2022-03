Juan Carlos Martínez es va donar a conéixer en Levante-EMV per la proesa de recórrer 14.000 km a 18 graus per davall de zero per a veure les aurores boreals a l'Àrtic. Una vegada complit el seu somni, i de tornada al treball al capdavant de la seua empresa hortofructícola d'Albal, vol prestar la seua ajuda a les persones que estan atrapades a Ucraïna per la invasió russa.

Per això, aquest veí d'Albal ha prestat la seua empresa com a seu de recollida d'aliments, medicaments i roba que seran transportats en els seus camions per a ajudar els soldats i refugiats d'Ucraïna. "Ens necessiten", ha dit l'industrial d'Albal, que ha posat a disposició la seua seu i els seus treballadors i que ahir ja havia recollit gran quantitat de palets a la seua nau. "Estem preparant els lots que aniran destinats a refugiats i soldats. La situació és crítica, Ucraïna està pràcticament desabastida i els països veïns han acollit ja més de mig milió de persones", explica Martínez. Les persones que hi vulguen col·laborar, poden portar aliments no peribles, medicaments i roba a l'empresa The Natural Hand, al carrer Hort de Calafre, 6, al matí, de 9 a 14, i a la vesprada, de 15 a 18.