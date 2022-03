Sanitat notifica 2.439 nous contagis i 11 morts per covid a la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat un total de 2.439 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens. Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 1.301.666 persones. Els nous casos per províncies són 200 a Castelló (156.922 en total), 677 a Alacant (454.389) i 1.562 a València (690.351). La xifra de casos no assignats es manté en 4.

Quant al nombre d'altes, se n'han registrades 4.459. D'aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana és d'1.280.743. Per províncies, les altes es distribueixen així: 154.845 a Castelló, 446.928 a Alacant i 678.911 a València. El total d'altes no assignades es manté en 59. Els hospitals valencians tenen actualment 746 persones ingressades, 75 en UCI: 104 a la província de Castelló, 7 en UCI; 228 a la província d'Alacant, 27 en UCI, i 414 a la província de València, 41 en UCI. S'han notificat 11 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, totes amb data de defunció en els últims 7 dies, excepte una persona morta al gener. Es tracta de 4 dones d'entre 76 i 97 anys i 7 homes d'entre 69 i 93 anys. El total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 9.058: 1.046 a la província de Castelló, 3.451 a la d'Alacant i 4.561 a la de València. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 23.306 casos actius, la qual cosa suposa un 1,77 % del total de positius.