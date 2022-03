El turisme valencià arranca l'any recuperant rendibilitat

A l'espera de conéixer l'impacte que la guerra a Ucraïna puga suposar per al turisme, aquest sector ha arrancat 2022 donant símptomes de recuperació a la Comunitat Valenciana. Segons les dades publicades aquest dijous per l'INE sobre moviments en fronteres i despesa turística al gener, les xifres encara estan lluny de les que es registraven abans de la pandèmia quant a volum, però la rendibilitat comença a rebrotar gràcies a estades més llargues i amb major desemborsament per persona.

En concret, al gener han sigut 281.261 els viatgers estrangers que han arribat a la Comunitat Valenciana com a destinació principal, un 35 % menys que els 433.023 que ho van fer en el primer mes de 2020, encara sense crisi sanitària. És la quarta autonomia més visitada d'Espanya per darrere de Canàries, Catalunya i Andalusia. Però malgrat estar encara un terç per davall de les xifres pre covid quant a flux d'arribades, el sector valencià ha aconseguit al gener elevar en 117 euros la despesa mitjana per persona i en tres dies les estades. Així, malgrat recuperar només el 65 % de viatgers, 'ja' ha recuperat el 73 % de la despesa.

En total han sigut 322,95 milions els que aquests turistes estrangers han deixat en la caixa dels negocis autonòmics (davant dels 446,5 de 2020, és a dir, abans de l'esclat de la pandèmia) durant els 3,67 milions de pernoctacions registrades al gener. La despesa mitjana per persona ha arribat als 1.148 euros i la duració mitjana dels viatges ha superat els 12 dies. Mentre que en el primer apartat l'autonomia segueix lluny de territoris com Madrid (1.555 euros de despesa mitjana) o Canàries (1.487), en el segon és líder nacional i reté els turistes més temps que cap altra autonomia.

Per nacionalitats, destaca que el mercat francés resisteix com el primer emissor per al sector valencià malgrat el potent retorn del turisme britànic, que s'ha convertit al gener en el principal d'Espanya. No obstant això, França continua liderant a la C. Valenciana amb una quota del 21,5 % del total, i el Regne Unit puja fins al 15,3 %.