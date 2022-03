València destinarà una ajuda econòmica extraordinària a les comissions falleres

La junta de govern de l'Ajuntament de València aprovarà aquest divendres 4 una ajuda extraordinària d'1,8 milions d'euros destinada a les comissions falleres, amb la previsió de repartir tots els diners abans de la "cremà" del 19 de març.

Així ho ha avançat l'alcalde, Joan Ribó, en una visita al Museu Faller junt amb el regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, preguntats per la situació dels artistes fallers i pel risc que puguen tancar alguns tallers.

Tant Ribó com Galiana han destacat que l'Ajuntament ha aportat fins a 5,4 milions en els dos últims anys en ajudes al món faller, amb l'objectiu que les persones que viuen de les festes no deixen de treballar. Per a 2023, en funció de les contractacions, es decidirà en els pròxims mesos com establir les subvencions.

TRASLLAT DE LA JCF

D'altra banda, quant al trasllat de la seu de la JCF, els dos han recordat que hi ha un projecte europeu per a dur-la a la Ciutat de l'Artista Faller i que siga un "barri creatiu", encara que han remarcat que no és una cosa que siga un "pensat i fet".

Ribó ha descartat la possibilitat de traslladar el Museu Faller, ja que està davant d'un atractiu turístic com les Arts i les Ciències. A més, ha assenyalat que té espai per a albergar noves peces durant els pròxims tres o quatre anys i que els museus no exhibeixen habitualment tots els seus fons alhora.

"Ho estudiarem, però no m'agrada massa moure'l d'ací. No és una qüestió de màxima urgència", ha resolt el primer edil, a més de destacar que va ser el museu municipal més visitat en 2021 amb més de 124.000 persones, el 40 % d'elles estrangeres.