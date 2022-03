La C. Valenciana va registrar 17 desnonaments diaris en 2021

Dèsset desnonaments al dia l’any 2021. Un desnonament cada 40 minuts a la C. Valenciana. Són les dades publicades hui pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sobre els llançaments practicats pels jutjats. En 2021 es van registrar 6.182 desnonaments, enfront dels 4.501 que es van donar en 2020. És un increment del 37 % en un any.

Així, la C. Valenciana és la tercera autonomia amb més llançaments practicats de tot Espanya, només per darrere de Catalunya (9.398) i Andalusia (6.615). En tot Espanya s’han registrat 41.359 execucions hipotecàries i, per impagament del lloguer, un 41 % més que en 2020.

La majoria de llançaments practicats a la C. Valenciana van ser per impagament del lloguer, amb 3.807, enfront dels desnonaments per impagament d’hipoteca, que en van ser 2.192. És a dir, un 65 % dels desnonaments són per impagament del lloguer, en una tendència que s’està consolidant des de fa diversos anys. En la taxa de llançaments per cada 100.000 habitants (tant d’hipoteca com de lloguer), la Comunitat se situa quasi al capdavant d’Espanya, només per darrere de la Regió de Múrcia.

Si mirem les xifres de llançaments rebuts pels Serveis Comuns, és possible fer-se una idea dels efectes del decret anunciat pel Govern, que limitava els desnonaments baix determinades condicions. Per exemple, en 2021, 11.164 llançaments van arribar als jutjats, però “només” se’n van executar 6.182, més o menys la meitat. L’any passat hi van arribar 9.580 processos i es van finalitzar 4.501. Malgrat el mal anomenat “decret antidesnonaments”, s’han continuat produint 17 desnonaments cada dia a la C. Valenciana.

A l’alça en la resta del país

En la resta d’Espanya, l’autonomia on més han crescut els llançaments ha sigut a Catalunya, on els desnonaments s’han disparat un 63 %; seguida de Canàries, amb un 55 % més, i Castella-la Manxa, amb un 54 % de pujada. A Madrid, els llançaments han pujat un 41 %, i a Andalusia, un 46 %.

Dels 41.359 llançaments practicats a tot Espanya en 2021 (112 desnonaments cada dia) només 10.000 van ser per impagament de la hipoteca, mentre que la resta (28.993) van ser per impagament del lloguer. La resta van ser llançaments motivats per altres causes.