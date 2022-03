Els ports neerlandesos acaparen un terç de les importacions de fruites de la UE per la laxitud dels seus controls fitosanitaris

Els Països Baixos es consolida com el principal importador de la Unió Europea de fruites i hortalisses procedents de països tercers, amb el 32 % del total comunitari en aquesta mena d’aliments, a conseqüència de l’activitat comercial desenvolupada pels seus grans ports: Rotterdam i Anvers. Els 3,7 milions de tones de productes hortofructícoles (entre els quals hi ha cítrics procedents de Sud-àfrica) comprats per empreses amb seu social neerlandesa el primer semestre de 2021, segons les últimes dades oficials de l’Oficina Europea d’Estadístiques (Eurostat), suposen un creixement del 7 % respecte al mateix període de 2020 i es van registrar enmig del repunt de plagues fitosanitàries detectades en els llocs d’inspecció fronterera, segons les organitzacions agràries.

El valor de les mencionades importacions, tal com reflecteix l’informe elaborat per la patronal Fepex, va totalitzar 4.510 milions d’euros, un 3 % més, amb la qual cosa els Països Baixos (que ha crescut un 26 % l’últim lustre) es reforça com a principal importador de la UE, on també destaquen Bèlgica, França, Itàlia i Espanya. Aquest últim país ha guanyat posicions en el mercat d’importació, en sumar 1,4 milions de tones en 2020. La demanda de fruites i d’hortalisses ha anat en augment des de l’esclat de la pandèmia provocada per la covid-19.

Sud-àfrica, assenyalada per la presència de plagues, és el principal soci comercial i primer proveïdor no comunitari de taronges i mandarines. Aquests últims anys, la inspecció neerlandesa ha sigut poc eficaç en la detecció del patogen Gignardia Citricarpa (el temut fong que provoca l’anomenada taca negra dels cítrics, CBS). A més, la revisió fitosanitària i de qualitat en els ports neerlandesos no és practicada per funcionaris adscrits al Ministeri d’Agricultura —tal com ocorre en estats com Espanya—, sinó per treballadors d’una empresa privada (Kwaliteits Controle Bureau, KCB).

La revisió fitosanitària i de qualitat en els ports neerlandesos no és practicada per funcionaris adscrits al Ministeri d’Agricultura

Aquests últims temps, els lobbies importadors dels Països Baixos, Alemanya i Bèlgica han defensat que la UE no hauria d’exigir als cítrics de Sud-àfrica les mateixes condicions que s’imposen a productors i exportadors d’Espanya.

Tractament en fred

Amb tot, després de la pressió exercida pel sector citrícola valencià, Govern central i Generalitat, la Unió Europea ha reaccionat i proposarà el tractament en fred per a les importacions de cítrics de països tercers, la qual cosa elevarà els seus costos de transports i logística. A principis de 2022, la Comissió Europea va presentar dues propostes de modificació de la normativa de protecció sanitària que es van abordar, amb el suport de la majoria d’estats de la UE, en el Comité Permanent de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos. Una es refereix a l’arna del taronger (Thaumatotibia leucotreta) i introdueix l’obligatorietat del tractament en fred per a les importacions de països tercers de zones en les quals siga present la plaga; l’altra, a l’esmentada taca negra dels cítrics.

A causa de les intercepcions produïdes en les importacions de cítrics durant la campanya de 2021, s’inclou Zimbàbue en la llista de països afectats per aquestes mesures, entre els quals ja hi havia l’Argentina, el Brasil, l’Uruguai i Sud-àfrica.