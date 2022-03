El gran tresor d’una entrada per a La Cartuja

A la recerca del gran tresor, de l’entrada per a la dihuitena final de Copa del València, que buscarà el seu nové títol de la competició davant del Betis, que anit va eliminar el Rayo Vallecano. La setmana que ve es confirmaran les quotes d’entrades, però és molt probable que cada club finalista tinga a la seua disposició el 40 % de l’aforament, mentre que el 20 % restant l’administraria la Federació Espanyola. Comptant amb el cordó de seguretat de butaques lliures, el valencianisme comptaria amb aproximadament 23.000 aficionats.

A l’espera que el València comunique el mètode pel qual repartirà les entrades, el precedent de la final de 2019 contra el Barcelona al Benito Villamarín pot ser indicatiu, per la similitud de l’aforament (60.000 seients) respecte a l’estadi de La Cartuja, amb capacitat per a 58.000 espectadors. Aquella vegada, el València va atorgar entrades per sortejos i per convenis. A l’Agrupació de Penyes li van correspondre 3.400 entrades, i a l’Associació del Xicotet Accionista, 690. Els sortejos entre aficionats es van efectuar amb el criteri d’assistència i de fidelitat. Primer, els abonats amb més de cinc anys d’antiguitat i que hagueren acudit al 85 % dels partits. En el següent sorteig van entrar aquells que complien una de les dues condicions mencionades.