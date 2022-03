La incidència valenciana ja torna a estar per davall de la mitjana estatal

La pandèmia continua a la baixa. Aquest inici de març confirma la caiguda en vertical de la corba de la sisena onada del coronavirus, que ja es va produir al febrer. Amb els 2.439 casos nous registrats aquest dijous (290 menys que aquest dimecres), en són tres els dies seguits per davall dels tres mil contagiats. El descens és de quasi un 33 % respecte als positius del dijous anterior, 24 de febrer, quan se’n van registrar 3.629. És la xifra diària més baixa des del dimarts 14 de desembre, quan va haver-hi 2.162 malalts contagiats. Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 1.301.666 persones. Els casos actius en són 23.306, la qual cosa suposa un 1,77 % del total de positius.

Aquesta forta caiguda dels contagiats ha provocat que la incidència acumulada (IA) de casos a 14 dies per cada 100.000 habitants baixara aquest dimecres del risc màxim (que se situa en més de 500) i, aquest dijous, es tornara a situar per davall de la mitjana espanyola, després que la Comunitat Valenciana haja estat per damunt de la referència estatal des del passat 21 de gener. Es posa fi a 72 dies per damunt de la mitjana.

Així, la IA s’ha situat, aquest dijous, en 456 casos, en descendir 39 punts més, mentre que la mitjana nacional està en 472 casos, també en risc alt. Fa un mes exacte, la circulació del virus en dues setmanes era de 3.547 casos, per la qual cosa el descens ha sigut de 3.091 punts en termes absoluts.

La franja d’edat que més es contagia

Quant a la IA per trams d’edat, la franja d’entre 12 i 19 anys segueix com la que més contagis registra, amb 755,40, seguida dels de 20 a 29 anys (556,68) i els menors d’11 (498,48). Els contagis entre els 30 i els 39 anys presenten una incidència de 482,69 i la més baixa és la compresa entre els 60 a 69 anys, amb 307,54.

La xifra de morts continua sent elevada, encara que no tan alta com setmanes anteriors, segons sembla en un descens més lent de la corba de mortalitat. Aquest dijous, la Conselleria va notificar 11 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, tots amb data de defunció en els últims 7 dies, excepte una persona morta al gener. Es tracta de quatre dones d’entre 76 i 97 anys i set homes d’entre 69 i 93 anys. El total de decessos des de l’inici de la pandèmia ascendeix a 9.058 valencians i valencianes.

La pressió hospitalària continua a la baixa

La corba que segueix també en un descens pronunciat és la d’hospitalitzacions. Així, la pressió hospitalària continua a la baixa i aquest dijous hi havia 29 ingressats i dos llits d’UCI ocupats menys que dimecres. Els hospitals valencians tenen, actualment, 746 persones ingressades, 75 d’elles en l’UCI. Fa una setmana, hi havia 901 hospitalitzats, 97 dels quals estaven en les unitats de cures intensives. Sanitat va donar, ahir, 4.459 altes més.

Segons l’informe del Ministeri de Sanitat d’aquest dijous sobre l’ocupació hospitalària dels pacients covid, en planta ha descendit fins al 4,80 %, lleugerament per davall de la mitjana nacional (4,82 %), i baixa també en UCI, amb un 7,77 %, per davall de la mitjana nacional (9,70 %). La taxa de positivitat —el percentatge de proves diagnòstiques que donen positiu— baixa a la Comunitat Valenciana fins al 18,36 %, per damunt de la mitjana nacional, que és del 16,93 %.