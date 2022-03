La memòria gràfica de l’Horta Sud ix hui al carrer a Torrent

Des d’aquesta vesprada i fins al diumenge 13 de març, la mitjana per als vianants de l’avinguda al Vedat de Torrent acollirà un exercici de memòria comarcal i de compromís amb la informació de proximitat. A les 17.30 hores està prevista la inauguració de l’exposició fotogràfica sobre l’Horta Sud que Levante-EMV ha preparat amb motiu del seu 150é aniversari.

En són 54 les fotografies que han sigut seleccionades, entre l’extens fons documental de l’edició comarcal del diari a l’Horta, per a formar part d’aquesta mostra. L’elecció de les imatges ha sigut obra del comissari d’aquesta exposició i també de les altres set que hi ha programades, al llarg de tot l’any, en diferents punts: José Aleixandre, fotoperiodista de Levante-EMV durant més de 35 anys, historiador de la fotografia i acadèmic de Belles Arts de Sant Carles. Al costat d’Aleixandre, han treballat de valent en l’elaboració dels textos i la imatge de l’exposició la delegada del periòdic a l’Horta, Laura Sena, i la dissenyadora gràfica Celia Navalón.

Els 28 suports metàl·lics de les imatges romandran, durant els pròxims deu dies, en el tram de l’avinguda al Vedat més pròxim a l’ajuntament de Torrent, al costat del ficus monumental. D’aquesta manera, els ciutadans de la capital de l’Horta Sud i els de tota la comarca podran conéixer o recordar esdeveniments de les últimes dècades que van ser recollits pels fotògrafs de Levante-EMV.

Tenen presència especial en la mostra les imatges de l’accident del metro de València en 2006, en el qual van morir 43 persones, més de la meitat naturals o veïns de la comarca, però també hi ha escenes festives, de tradicions de les diferents localitats, així com els paisatges, monuments i esdeveniments que han marcat la seua història com a comunitat.

L’exposició que s’inaugura hui a Torrent és una iniciativa de Levante-EMV que ha comptat amb el suport de la Diputació de València, l’ajuntament de la capital de l’Horta Sud, Grupo Cooperativo Cajamar i l’empresa Aigües de l’Horta, del grup Hidraqua. A més, col·laboren també en la mostra els ajuntaments d’Albal, Alfafar, Mislata, Massanassa, Aldaia, Benetússer, Llocnou de la Corona, Paiporta, Quart de Poblet, Picanya i Alcàsser.

La de Torrent és la segona exposició comarcal del 150 aniversari de Levante-EMV després de la que va acollir Alzira (la Ribera) al febrer. Després de les Falles, el divendres 25 de març, arribarà el torn de Paterna i l’Horta Nord.