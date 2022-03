Ròtova presenta el procés per a recuperar l’antic Cine Cervantes

L’Ajuntament de Ròtova ha presentat el projecte, a llarg termini, per a la recuperació de l’antic Cine Cervantes. Aquest dimecres va tindre lloc una sessió pública de presentació dels treballs a càrrec de l’arquitecta redactora de la memòria, Inés Esteve, per a explicar en què ha consistit el procés iniciat i recollir opinions dels ciutadans.

La sessió es va celebrar després d’una reunió de treball de seguiment del procés de recuperació del bé amb la corporació municipal.

L’actuació comprén una rehabilitació integral del Cine Cervantes, d’uns 450 metres quadrats, per a ser usat com a equipament cultural i poder celebrar-hi concerts, actes, actuacions teatrals, projeccions, a més de l’habilitació de serveis i de totes les condicions necessàries per a l’obertura al públic.

L’alcalde de la localitat, Jordi Puig, ha assenyalat que, per a dur a terme aquesta important actuació, necessitarà ajudes d’altres administracions i, de fet, la Generalitat Valenciana ja ha anunciat partides econòmiques per a fer-ho possible.