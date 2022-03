González Pons: “Catalá serà candidata del PP a l’alcaldia”

L’eurodiputat del PP Esteban González Pons va assegurar ahir “no tindre cap dubte” que la portaveu dels populars a l’Ajuntament de València, María José Catalá, serà alcaldessa de la ciutat: “Estic completament convençut que, quan arribe l’ocasió, el PP la presentarà i serà alcaldessa de València”.

Així es va pronunciar González Pons en un acte organitzat pel PP de València amb ciutadans ucraïnesos dies després que l’expresident de la Generalitat i del PP a la C. Valenciana Francisco Camps s’oferira a Alberto Núñez Feijóo, futur president del PP i president de la Xunta de la Galícia, per a l’alcaldia de València. En l’acte, tant González Pons com Catalá van fer una crida a la solidaritat amb Ucraïna i van exigir unitat per a defensar la llibertat. L’eurodiputat i organitzador del XX Congrés Extraordinari del PP va afirmar, “com a afiliat a la ciutat de València”, que està “molt orgullós de tot el treball que estan fent els companys sota la batuta” de Catalá.

A més, el dirigent del PP va reclamar al president de l’executiu, Pedro Sánchez, que “trenque immediatament” la seua coalició de govern amb Podem; perquè “no pot” enviar soldats espanyols a defensar la frontera amb Europa mentre té en el Consell de Ministres “als que entenen a Putin”, va assenyalar. A més, va reclamar una “revisió urgent” del pressupost de Defensa i que Espanya augmente la seua contribució a l’OTAN fins al 2 % del PIB.