Els tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) lamenten que a la Comunitat Valenciana les dones encara cobren quasi 4.200 euros menys que els homes, tal com es desprén de la sisena edició de l’informe Bretxa salarial i sostre de cristall, publicat la vespra del Dia Internacional de la Dona.

Així mateix, els tècnics assenyalen que, en 2020, la bretxa va reduir-se respecte a la que hi havia en 2014. En termes percentuals, les dones haurien de cobrar un 25,5 % més per a igualar-se amb el sou dels homes, segons mostren les últimes dades de l’AEAT.

Augment de l’SMI

En aquest escenari, l’augment de l’SMI ha influït notablement en la reducció de la bretxa salarial i, encara que admet que el ritme 2005-2020 per a posar fi a aquestes desigualtats s’ha accelerat dels 121 anys en 2019 als 74 anys en 2020, assegura que encara queda molt per fer en favor de la igualtat salarial.

Els tècnics expliquen que és en els tres trams de retribucions més altes on es concentren els greuges de la bretxa salarial. De fet, mentre que les dones cobren entre 132 i 145 euros més que els homes en la forqueta que oscil·la entre els 19.950 i els 33.250 euros de salari anual, reben quasi 43.550 euros menys quan les retribucions escalen per damunt dels 133.000 euros a l’any.

Anàlisi per edats

En l’anàlisi per edats, la bretxa salarial va augmentant des dels 834 i 1.361 euros en les edats primerenques fins als 6.316 euros als 56 anys o els 11.447 euros de bretxa de les de més de 65 anys, la qual cosa mostra amb claredat les etapes en què les dones es dediquen a les cures familiars en detriment del seu desenvolupament professional.

En conclusió, els tècnics d’Hisenda assenyalen que els principals motius de la bretxa salarial serien la precarietat i el sostre de cristall, ja que poc més de 4,2 milions de dones no arribarien a cobrar, en el conjunt de l’any, l’SMI, és a dir, el 49 % del total de les dones ocupades.

L’ocupació de la dona disminueix a mesura que augmenta el nivell de retribucions dels llocs de treball

A més, Gestha puntualitza que l’ocupació de la dona disminueix a mesura que augmenta el nivell de retribucions dels llocs de treball, de manera que la presència de la dona cau per davall del 40 % en llocs retribuïts a partir dels 46.500 euros, fins a ocupar menys d’una quarta part dels llocs de més de 99.750 euros o que hi haja menys de dues dones per cada deu llocs directius que cobren més de 133.000 euros anuals.

Per tot això, els tècnics demanen al Govern que continue prenent mesures contra la bretxa salarial i reforçant la dotació pressupostària per a l’augment del nombre de places a les escoles públiques infantils de 0 a 3 anys, aprovades pel Consell de Ministres, però també insten a aprovar mesures per a l’augment de places en els centres especialitzats en l’atenció i la cura de les persones majors o dependents, perquè les diferències de sou s’agreugen sobretot en les edats en les quals es concentra la maternitat i la cura dels ancians, de manera que la desigualtat més notable es localitza a partir dels 65 anys, franja d’edat en què la bretxa arriba als 11.447 euros.

Segons el secretari general de Gestha, José María Mollinedo, “les successives pujades del salari mínim contribueixen a reduir la bretxa salarial, però també és necessari promoure que hi haja més participació de la dona en el treball, un canvi cultural perquè s’impliquen tots dos progenitors en la conciliació i trencar el sostre de cristall amb una promoció professional més igualitària; això hauria de constituir un dels reptes més importants que el Govern hauria d’abordar mitjançant un pacte d’estat”.