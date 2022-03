Manifestació 8M a València: horari i recorregut

Dos anys després, els carrers de València tornaran a tenyir-se de morat. A causa de la pandèmia, les organitzacions feministes van tractar d’evitar les aglomeracions de persones el 8M de l’any passat. No obstant això, l’evolució positiva de la incidència permetrà, amb amb les mesures de protecció necessàries, que es puga celebrar la manifestació feminista a la capital valenciana.

Un any més, les dones es reuniran per a continuar lluitant pels drets que els pertanyen i per a aconseguir una societat més igualitària, enguany amb el lema “Les dones fem revolució feminista”, tal com ha traslladat en un comunicat la Coordinadora Feminista de València.

Enguany, la concentració eixirà a les 18.00 hores des del carrer Xàtiva, enfront de l’IES Lluís Vives i l’estació del Nord. La marxa recorrerà els carrers Xàtiva, Guillem de Castro, passeig de la Petxina i Blanqueries, fins a arribar, com en convocatòries anteriors, a les torres dels Serrans. Una vegada allí, es llegirà un manifest que, a més, es traduirà al llenguatge de signes, i hi actuaran el Cor Dona Veu i la rapera Tesa.

La manifestació l’encapçalarà una pancarta amb el lema mencionat anteriorment: “Les dones fem revolució feminista”. L’organització ha demanat que es respecte l’ordre següent: primer, un espai per a les persones amb mobilitat reduïda; després, les dones que porten pancartes amb lemes feministes, seguides de les organitzacions de dones, i que, finalment, la manifestació la tanquen les organitzacions i els grups mixtos. És important que es respecte aquesta disposició perquè no hem d’oblidar que, durant aquesta jornada, les protagonistes són les dones.