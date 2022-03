Oltra es posiciona al costat de Díaz i demana “fer pinya” sobre l’enviament d’armes a Ucraïna

Mónica Oltra continua construint ponts amb Yolanda Díaz. Enmig de les turbulències que sacsegen l’esquerra per l’enviament d’armes a la resistència ucraïnesa, la vicepresidenta del Consell se situa al costat de la seua homòloga en el Govern d’Espanya, en una posició en la qual no mostra un suport absolut a la mesura, però sobre la qual tampoc llança crítiques, com sí que fan Unides Podem i alguns membres de Compromís.

Per a la coportaveu de Compromís, segons expressa en una entrevista en la Cadena SER, les diferències entre Belarra i Díaz “no són oposades”, però considera que “independentment del que u puga pensar, ha de primer el fet de fer pinya”. “Ara és moment de sostindre a qui ha de prendre la decisió”, insisteix Oltra, que remarca que ja en el futur “reflexionarem i debatrem si és una mesura adequada”, però en un altre moment, “quan hi haja calma”.

El seu “guardar silenci” i la seua petició de “fer pinya” amb qui ha de prendre la decisió suposen fer un pas al costat de Díaz després que la setmana passada assegurara que no hi volia opinar “perquè era un tema complex”. La dificultat de l’assumpte segueix en les seues explicacions i al·lega que és una decisió “molt difícil”, una cosa “discutible i debatible”, però prefereix no sumar-se a la pressió que encapçalen Ione Belarra i Irene Montero, líders de Podem.

El posicionament d’Oltra va en la línia de la postura de la ministra de Treball, que, cada vegada que ha sigut preguntada per l’assumpte, assegura que el president del Govern compta amb tot el suport dels representants de la coalició i que és una decisió “única” del Govern.

Les paraules d’Oltra suposen marcar distància amb Podem i acostar-se encara més a Díaz. Aquesta proximitat és palesa, no només en l’última polèmica respecte a la distribució de material bèl·lic cap a la resistència ucraïnesa, sinó en altres assumptes com la reforma laboral. Mentrestant, la direcció de Podem de Belarra i Montero mostra en els últims dies un distanciament respecte a la vicepresidenta del Govern, que llançarà un “procés d’escolta” per al seu projecte polític la pròxima primavera.

Un dels actors als quals es mirarà de prop serà Compromís, amb les divisions que hi ha dins de la coalició valencianista. En aquesta, Oltra s’està mostrant com una partidària de la confluència. No en va, la vicepresidenta del Consell ja va rebre Díaz en l’acte “Altres polítiques” a València, en el qual van participar Ada Colau, dels comuns; Mónica García, de Més Madrid (el partit d’Errejón) i Fátima Hamed, d’Assemblea de Ceuta, però no va haver-hi ningú de Podem sobre l’escenari.