La pluja derroca la carpa de la Falla la Dula de Tavernes de la Valldigna

Com en una espècie de déjà-vu, les Falles de Tavernes de la Valldigna han tornat a veure aquesta matinada com la carpa d’una de les seues comissions s’ensorrava. En 2020, abans que es declarara la pandèmia de manera oficial, un potent temporal de pluja i vent s’emportava la coberta de la Prado. Aquesta vegada li ha tocat a la Dula.

La pluja incessant que ha caigut sobre la localitat durant tota la nit ha provocat la caiguda de l’estructura d’una part de la carpa. Es tracta d’un tram d’ampliació que l’entitat havia instal·lat per a tindre més capacitat de cara als dinars, sopars i espectacles de les pròximes Falles. Tot fa pensar que l’aigua s’ha acumulat en el tendal, cosa que ha fet que s’incrementara el pes d’aquest de manera molt important i que l’estructura de ferro es doblara i, per tant, cedira.

Per sort, com ha assenyalat la mateixa comissió en un comunicat en les seues xarxes socials, el succés ha tingut lloc de matinada, la qual cosa ha suposat que no s’hagen produït danys personals. De fet, la nit de dissabte a diumenge, aquest mateix recinte havia estat a vessar de gent que gaudia de la festa “Dulember” de música dance remember.

En tindre coneixement de la notícia, la resta de comissions falleres de la ciutat i també la Federació de Falles de Tavernes han mostrat la seua solidaritat amb la comissió de la Dula.