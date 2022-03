La Protectora d’Animals de Burjassot demana protegir els gossos per Falles

El baluern de la traca i el bullici de la gent, propis de l’ambient faller fins a la Cremà la nit de Sant Josep, s’han instal·lat definitivament als carrers. No tots els animals de companyia són capaços de sentir, millor o pitjor, la situació. Com ja ha fet en ocasions anteriors, la Societat Protectora d’Animals de Burjassot (SPAB) ha posat en marxa la campanya “Protegeix-los per Falles”. Primer de tot cal dir que el col·lectiu animalista, com ha manifestat reiteradament, “en cap moment es posiciona en contra de la festa, les revetles i els espectacles pirotècnics”. Les Falles són les Falles.

Amb la seua iniciativa, l’SPAB torna a editar un cartell amb una sèrie de pautes d’ajuda als responsables de les mascotes —sobretot gossos i gats— per a “previndre o almenys alleujar, en la mesura que siga possible, l’estrés o les pors que puguen causar als animals el bullici, la música a tot volum i, especialment, el fragor dels petards”. Amb l’encapçalament “Aquestes Falles, protegeix el teu pelut”, el cartell de la campanya reuneix quatre consells: “1. Prepara un lloc confortable. Un lloc on se senta segur, amb llum i aïllat de sorolls. 2. Música relaxant. Si ixes de casa, deixa’l amb música de fons perquè no pense en el soroll exterior. 3. No reforces la seua por. No l’acaricies ni el premies. Mostra’t tranquil. 4. Prevín els passejos. No el tragues a hores punta ni per zones on puguen estar tirant petards”.