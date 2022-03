Refugiats ucraïnesos a Calp: “La guerra va per a llarg. No sabem com refarem les nostres vides”

Nastia i el seu fill, Svratoslav, de 8 anys, han viatjat amb cotxe durant sis dies fins a arribar a Calp. Són de Kíiv i van escapar de la capital el dia abans d’iniciar-se la invasió russa. La família va viatjar amb cotxe fins a Jitómir.

“El meu marit s’ha quedat allà. Nosaltres vam travessar la frontera per Moldàvia i hem travessat Romania, Hongria, Àustria, Itàlia i França fins a arribar a Espanya i a Calp. He conduït sis dies sense pràcticament parar”, explicava Nastia a Levante-EMV aquest matí.

Ella i el seu fill han acudit a la Casa de Cultura de Calp, on la comunitat ucraïnesa està organitzant els enviaments d’ajuda a Ucraïna. També allí estan acudint els primers refugiats a recollir roba i menjar. Van eixir de casa amb el que duien posat. Nastia li ha comprat roba a Svratoslav. Uns parents llunyans els han acollit a la seua casa de Calp.

Una altra família que ha acudit a la Casa de Cultura és la de Maksym i Anastasiia i els seus fills Tymotii, de 16 anys, Vladyslav, d’11, i Arsen, de 9. Són de Txerkassi, una ciutat al sud de Kíiv. La família va pujar al cotxe en iniciar-se la invasió. “Ens vam quedar atrapats a la frontera d’Ucraïna amb Romania. Hi havia una gran cua de cotxes. Hi vam passar quatre dies i dormíem en el cotxe amb temperatures sota zero”, ha relatat Maksym, que lamenta que a Ucraïna s’han quedat tant la seua mare com la de la seua esposa. “Tenen més de 60 anys i no volen abandonar la seua casa. La gent gran no vol anar-se’n d’Ucraïna”.

Maksym creu que la guerra serà llarga. Aquest matrimoni amb els seus tres fills està residint amb uns familiars. “Volem inscriure’ns com més prompte millor en el pla d’acolliment per als refugiats romanesos i poder tindre un habitatge. Escolaritzarem els nostres fills a Calp. De moment, no podem confiar a tornar al nostre país. No sabem com refarem les nostres vides”.