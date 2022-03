Així serà el nou Mestalla després de les modificacions que acaba de presentar el club

El València CF ha presentat, aquest dimarts, per registre d’entrada a la Conselleria d’Economia i a la Conselleria de Territori, la documentació del nou estadi referida als avals i a les garanties economies amb què el club vol comprometre’s a finalitzar l’estadi com més prompte millor.

L’entitat de Mestalla fa un pas més per a començar les obres els mesos de setembre-octubre de 2022, sempre que les autoritats polítiques hi donen el vistiplau. Aquest continua sent l’objectiu de l’entitat de Mestalla. Amb aquests passos, el club espera que es mantinguen les mateixes condicions beneficioses de l’ATE. La setmana passada es va presentar la modificació de la llicència d’obres.

El projecte de l’estadi tindrà una capacitat de 46.000 espectadors, ampliable a 63.000, amb un segon anell amb zones d’activitat comercial, d’oci i restauració perquè el camp tinga vida tots els dies de l’any. A més, s’estan presentant a les institucions simulacions del nou Mestalla, així com el projecte del poliesportiu al costat de l’estadi.

El cost total s’espera que ascendisca a 110 milions d’euros, dels quals 85 eixiran del fons CVC. La resta dels diners s’espera obtindre’ls dels patrocinadors (naming estadi), venda de llotges, etc.