Dos bombers de Pego, en el comboi que porta ajuda humanitària a la frontera d’Ucraïna

Dos bombers del Consorci de Bombers d’Alacant que són veïns de Pego, Carles Siscar i Josep Palacios, estan participant en un comboi d’ajuda humanitària que ha partit hui amb destinació a la frontera d’Ucraïna (recorrerà 3.000 quilòmetres). És una iniciativa del Consorci de Bombers de la Diputació d’Alacant en la qual participen un total de huit professionals del departament i entre els quals hi ha els dos pegolins.

Els huit bombers viatgen amb quatre furgonetes des de hui en direcció a Medyka, municipi de Polònia situat en la frontera amb Ucraïna, amb l’objectiu de portar-hi aliments i, especialment, medicaments per als més necessitats. A més, la comitiva ha contactat prèviament amb refugiats del conflicte per a recollir-los i traslladar-los fins a diversos municipis de la província d’Alacant.

Explica Siscar que ja han contactat amb unes 500 persones, residents de la Comunitat o amb familiars i amics en el territori valencià. La intenció del Consorci és aconseguir traslladar-hi totes les persones possibles, per a la qual cosa estan intentant aconseguir vehicles grans, autobusos prioritàriament. “En el Consorci ens hem coordinat per a anar fent diversos viatges, en funció dels vehicles de què disposem”, apunta Siscar.

Per a facilitar el viatge dels huit bombers, l’Ajuntament de Pego ha donat 500 euros per a ajudar a finançar el desplaçament de la comitiva. “Creiem que la iniciativa dels bombers és molt bona i necessària, perquè ara toca donar un colp de mà a totes aquelles persones que s’han vist afectades, sense voler-ho, per un conflicte bèl·lic”, comenta l’alcalde, Enrique Moll.

Des del consistori, assenyala el primer edil, “col·laborarem en tot moment amb aquesta mena d’iniciatives i, a més, treballem per a coordinar un enviament de material humanitari per als més necessitats”. De fet, el consistori pegolí manté un contacte estret amb el municipi polonés de Wieliszew, que està rebent uns 20.000 refugiats al dia, amb l’objectiu de facilitar tota l’ajuda que necessiten. “Creiem que els programes europeus en els quals participa el nostre municipi són fructífers: uneixen molt més els pobles del nord i sud d’Europa i mostrar la nostra solidaritat n’és el millor exemple”, destaca Moll.