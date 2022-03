El Botànic s’aïlla de la tensió entre els socis de govern per Ucraïna

Unides Podem i PSPV volen evitar que l’espiral de retrets sobre l’enviament d’armes a Ucraïna esguite el Botànic. El cap de setmana no ha fet més que aguditzar una tensió que va in crescendo des que dimecres Pedro Sánchez va anunciar que Espanya destinaria “material ofensiu” a la resistència ucraïnesa. I encara que les posicions són les mateixes que les dels seus representants estatals, les branques valencianes de PSOE i Podemos criden a encapsular el Consell i aïllar-lo de les turbulències.

“De cap manera pot afectar al Govern Valencià”, reclamen fonts de l’entorn del vicepresident del Consell, Héctor Illueca, el principal referent institucional d’Unides Podem. La seua posició és la mateixa que la de Belarra, Montero i la direcció de Podemos: en contra de l’enviament d’armes proposat per l’executiu i a favor de remarcar la via de la diplomàcia i la pau.

“La divergència d’opinions no impedeix governar junts, no ens n’eixirem de cap govern”

En la formació morada resten importància a la tensió. Recorden que no és la primera vegada que passa i que el que reflecteix és que “cada u hem tingut la nostra posició”. “La divergència no impedeix governar junts”, expressa María Teresa Pérez, directora general de l’Injuve i una de les veus valencianes en l’executiva de Podemos, que rebutja del tot qualsevol eixida dels executius: “Nosaltres no trenquem governs, això els agradaria als poderosos”.

Naiara Davó és una de les diputades d’Unides Podem que més s’ha destacat per rebutjar l’enviament d’armes. “L’única aposta acceptable èticament i políticament és reivindicar la pau i la diplomàcia, enviar armes no és la solució”, insisteix.

Els socialistes es queixen que algunes declaracions de Podemos “no fan gens de gràcia”

Malgrat la vehemència amb la qual expressa el seu rebuig a la decisió del Govern, no té dubtes que el pacte valencià ha de continuar sense sobresalts. “El Botànic ha demostrat, des de fa temps, la seua fortalesa”, explica. La seua recepta per a aquestes crisis és “respectar les opinions, fomentar el diàleg, trobar punts d’acord i evitar que un tema tan delicat es faça més gran”.

No obstant això, en els socialistes hi ha expressions que no han agradat. Una d’aquestes ha sigut l’al·lusió a “partits de la guerra” de la secretària general de Podemos, Ione Belarra. Aquesta postura, però, va ser matisada dilluns per la secretària general del partit en assegurar que es referia “al fervor bel·licista dels partits de la dreta”. Però “són coses que no fan gràcia”, lamenten fonts del PSPV.

No obstant això, en la formació del puny i la rosa també aïllen l’executiu valencià dels clevills que puguen sorgir en l’àmbit estatal. L’exemple que assenyalen és que, en la pròxima sessió de control de dijous, Unides Podem no preguntarà a Ximo Puig sobre les armes ni sobre res relacionat amb Ucraïna, sinó sobre el 8M. En el PSPV creuen que les crítiques dels morats “són una manera de diferenciar-se”.

En els últims dies, el mateix Puig ha marcat distàncies respecte als seus socis. “Per a fer truita, cal trencar els ous”, va dir divendres en un missatge amb més clau estatal davant del ministre de Presidència, Félix Bolaños, a qui va traslladar el seu suport a les decisions del Govern. “Nosaltres som els que, per damunt de tot, volem que la llibertat i la igualtat es garantisca en qualsevol part del món, hui estem a Ucraïna”, va assenyalar Puig, que també va insinuar que hi havia companys de viatge “que a vegades no tenen clar què és estar en el govern”.

Acostament d’Oltra a Díaz

La preocupació en el si dels socialistes va per altres camins. En un primer lloc, la imatge de soroll entorn de l’acció dels executius i la sensació de falta d’estabilitat que creuen que els perjudica. Però, sobretot, preocupa que una divisió interna en Unides Podem els reste força electoral, especialment si es danya la figura de Yolanda Díaz, cosa que perjudicaria la suma de les esquerres sabent que una majoria absoluta de Puig és difícil.

D’altra banda, en Compromís, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, basteix ponts amb Yolanda Díaz i evita aprofundir en les crítiques contra el Govern que llança Podemos o alguns membres del seu partit. En una entrevista en la Cadena SER, Oltra va demanar “guardar un silenci prudent” i “fer pinya amb qui haja de prendre la decisió” d’enviar armes, una cosa que, segons diu, “és molt complexa”.