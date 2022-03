Dones en minoria: només un 6,6 % d’artistes i un 12 % de presidentes

Les Falles són un món profundament masculinitzat. Hi ha nombroses dades que demostren aquesta afirmació. Per exemple, dels 180 components del Gremi d’Artistes Fallers, només un 6,66 % d’aquests són dones. En termes absoluts, 12 sobre 180. A més, no solen ser premiades pel seu treball. Tal com ha constatat recentment —amb motiu d’una visita guiada pel Museu Faller en la qual reflexiona sobre com es presenta la dona en els ninots, cartells i quadres fallers— la coordinadora del Museu Faller, Vicenta Expósito, només una artista fallera, María Valero, ha aconseguit indultar dos ninots. La resta d’artistes premiats amb aquest mèrit són homes. Igualment, només quatre dones han aconseguit el primer premi del concurs de Falles en tota la història: María José Tornero (1976); Carolina Bartesaghi (1986); Marisa Llongo Calabuig (1995) i Mónica Guallart Faus (2005).

Els càrrecs festers són també un terreny encara vedat per a les dones. El 88 % dels presidents són homes i el 74 % dels vicepresidents, també. En estaments com la Interagrupació o les agrupacions per sectors, el poder també és masculí. Els jurats que valoren els monuments, en totes les seccions, són majoritàriament homes. Per tant, amb aquests ingredients, és molt difícil que l’absència d’una perspectiva de gènere no continue sent un mal endèmic de les Falles.