La família de Wafaa demana presó permanent revisable per al Tuvi

El Tuvi acaba d’abandonar els jutjats d’Alzira. En la compareixença d’imputació de delictes per la llei de jurat en el Jutjat d’Instrucció número 4 d’Alzira, David S. O., el Tuvi, ha escoltat els delictes que li són imputats com a presumpte autor de la mort de la jove Wafaa. La major imputació correspon a la reclamada per la família de la víctima, que el considera autor d’un delicte d’assassinat agreujat amb una agressió sexual, per la qual cosa li correspondria una condemna de presó permanent revisable.

A més, el consideren autor d’una violació amb vexacions i ús d’armes, la qual cosa augmentaria entre 12 i 15 anys la condemna. D’altra banda, la família li imputa un tercer delicte més: tinença d’armes. La família considera provat per l’autòpsia que el Tuvi va tirotejar el cos de la jove Wafaa amb una pistola de balins. Per aquest últim fet, li correspondrien, a més, entre sis mesos i un any de presó més. Així mateix, l’acusació particular sol·licita una indemnització per als dos germans de la jove i també per als pares de Wafaa. De moment, aquestes indemnitzacions no han sigut quantificades. La Fiscalia, de moment, imputa a David S. O. un delicte d’homicidi, encara que no ha transcendit si a aquest delicte se suma també el de violació.