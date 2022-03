Les dones d’Alginet són de llibre

Alginet té dones que són de llibre. La trajectòria d’un centenar d’elles ja s’ha vist reflectida en un volum editat per l’Ajuntament per a reivindicar la seua vàlua. La presentació de la segona entrega d’aquesta col·lecció, elaborada per l’escriptor Alfons Juan i el fotògraf Pasqual Cebrián, va tindre lloc divendres dins de la programació de la Setmana de la Dona.

Aquesta vegada s’ha donat visibilitat a cinquanta dones, que se sumen a les cinquanta del primer llibre. I ja es prepara un tercer volum. El Teatre Modern es va omplir. La regidora de la Dona, María José Martínez, i l’alcalde d’Alginet, José Vicente Alemany Motes, van agrair l’assistència i la predisposició de les protagonistes per a fer possible aquesta segona edició. Martínez va recordar a les que ja no hi són i va enaltir totes les protagonistes, que “ja formen part de la història local”. L’acte va estar amenitzat per la violinista Lucía Marín. En acabar l’acte protocol·lari, les protagonistes del llibre van pujar a l’escenari per a fer-se la gran foto de família. I en finalitzar la presentació del llibre, els assistents van poder gaudir de l’exposició fotogràfica de les cinquanta dones.