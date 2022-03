Els municipis amb més contagis en les dues últimes setmanes

La sisena onada de la pandèmia de coronavirus està en plena reculada. Els casos diaris notificats per la Conselleria de Sanitat continuen baixant i el nombre d’hospitalitzats tant en planta com en unitats UCI descendeix. Les dades publicades per la Conselleria sobre com està evolucionant la pandèmia en els municipis de la Comunitat Valenciana confirmen aquesta tendència. En les dues últimes setmanes, s’han detectat 19.789 casos, i, en els quatre últims dies, només 5.338.

La capital valenciana és la ciutat que més contagis ha registrat en les dues últimes setmanes, amb 3.238 casos. A continuació hi ha Alacant, amb 1.478, i Elx, amb 868. Per darrere, Castelló de la Plana suma 640 contagis nous en els últims 14 dies, i Torrent, 344. La reculada de la sisena onada és evident, per exemple, en l’àrea metropolitana de València. Torrent és la localitat que més casos ha registrat des de l’última setmana de febrer. Per darrere de Torrent, només Paterna supera els 200 casos en dues setmanes, amb 273 casos detectats per Sanitat. Catarroja en suma 194; Burjassot, 161; Alaquàs, 146, i Alboraia i Paiporta, 144 i 143 respectivament. A la província de Castelló, Vila-real és l’únic municipi, juntament amb la capital, que ha superat els 300 casos en 14 dies. Ha sumat 316 positius. A Alacant, però, el nombre de municipis amb més de 200 casos és superior. Elx i la capital sumen, en total, 2.346 contagis. Orihuela en registra 272; Benidorm, 252; Alcoi, 228 i Torrevieja, 224.