La planta hotelera fregarà el 100 % d’obertures per Setmana Santa per primera vegada en la pandèmia

La Setmana Santa podria ser el moment de la resurrecció del turisme, almenys d’una part d’aquest. Després de dos anys de calvari per la pandèmia, la planta hotelera de la Comunitat Valenciana fregarà llavors el ple d’obertures per primera vegada des que va esclatar la crisi sanitària, segons les previsions dels mateixos professionals recopilades per la patronal Hosbec, que, a més, concreten que els pocs establiments que romandran tancats, especialment a Benidorm, ho faran per estar sumits en obres de millora de les seues instal·lacions i no per motius de demanda.

Després de més d’una setmana de guerra, l’organització empresarial insisteix en el seu diagnòstic inicial que apuntava que l’activitat turística està resistint els efectes del conflicte bèl·lic malgrat que altres branques del sector, com les agències de viatges, en difereixen. En tot cas, Hosbec destaca que aquesta resiliència està donant-se en el curt termini, però que per a l’estiu sí que s’està produint una “afectació més notable dels processos de reserva”, que han patit un “alentiment important”. La patronal hotelera preveu que per Setmana Santa es “fregarà la normalitat” en termes d’oferta hotelera, si bé la seua secretària general, Nuria Montes, afig un “sempre que la guerra ho permeta”. I és que la conjuntura ha fet que aquest afegitó en condicional que abans protagonitzava la covid, les restriccions de la qual en són cada vegada menys, ara vinga marcada per la invasió russa d’Ucraïna. Hosbec assegura que les reserves per a l’estiu “havien agafat bon ritme després de l’alçament de les restriccions derivades de la covid, però el conflicte bèl·lic ha frenat aquesta tendència”. L’associació destaca que “el que importa és que no s’estan registrant cancel·lacions en el curt ni en el mitjà termini”. Així, si es mantenen les tendències actuals, l’enquesta d’Hosbec conclou que tots els hotels de les províncies de València i Castelló estaran operatius a l’abril, mentre que a la Costa Blanca s’espera un 96,2 %, i a Benidorm, un 91,1 %. “Seria el pic més alt d’obertures en aquests dos anys”, confirma Montes.