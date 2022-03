Verònica Cantó serà la nova presidenta de l’AVL

Verònica Cantó encapçala la candidatura única per a la renovació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), després que una llista de consens avalada pels 21 acadèmics s’haja registrat aquest matí, l’últim dia habilitat per a presentar les candidatures a la presidència de la institució. L’acord al qual han arribat les diferents sensibilitats de l’AVL preveu la continuïtat en la vicepresidència de Joan Rafael Ramos i la incorporació a la secretaria d’Immaculada Cerdà. L’actual president, Ramon Ferrer, que va assumir la presidència de l’AVL el 2 de desembre de 2011, no podia optar a un altre mandat, segons les normes de l’AVL.

Verònica Cantó (Cocentaina, 1964) porta en l’AVL des que es va constituir l’any 2001 i en els últims anys ha sigut la secretària de l’Acadèmia. És llicenciada en Filosofia i Lletres (Secció Filologia Catalana) per la Universitat d’Alacant i directora de publicacions de l’Editorial Marfil d’Alcoi des de 1989. És autora de diversos llibres destinats a l’ensenyament no universitari i de llibres sobre aprenentatge del valencià com Ortografia Valenciana; Els nostres verbs; Els pronoms febles; Diftongs, accentuació i dièresi; Valencià pas a pas. Elemental; Valencià pas a pas. Mitjà; Valencià pas a pas. Superior; Gramàtica valenciana. Joan Rafael Ramos és catedràtic de Filologia Catalana i director de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana de la Universitat de València; d’altra banda, Immaculada Cerdà és la cap de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.