El Botànic ofereix els aeroports valencians per a missions de rescat de la guerra d’Ucraïna

Deixar arrere qualsevol tipus de diferència i exhibir unitat d’acció amb mesures concretes. Els tres partits del Botànic passen pàgina de les tensions per l’enviament d’armes a la resistència ucraïnesa adoptat pel Govern d’Espanya i es posen a la feina amb actuacions específiques enfront del conflicte, dins de les competències autonòmiques. Res com fer passos tangibles per a fer camí.

PSPV, Compromís i Unides Podem han registrat una PNL a les Corts amb una bateria de mesures per a aplicar-les a la Comunitat Valenciana. Fins a 16. Totes amb la mirada posada a mostrar solidaritat, ajudar a l’acolliment de les persones refugiades que fugen de la guerra i alleujar la sacsejada econòmica que pateixen algunes empreses valencianes per culpa del conflicte.

Entre les mesures destaca l’oferiment de les “infraestructures aeroportuàries en les quals participa la Generalitat Valenciana per a qualsevol missió de rescat que es duga a terme pel conflicte”. Aquest és el cas de l’aeroport de Castelló, en el qual l’Administració autonòmica compta amb una part de l’accionariat.

La PNL reclama suport de la comunitat educativa per a atendre les persones refugiades i habilitar una línia específica del 112

També reclama “habilitar els albergs juvenils per a emergències concretes” de la població refugiada ucraïnesa així com “qualsevol instal·lació pública que complisca les condicions necessàries”. Per a aquesta població es demana, a més, habilitar opcions orientatives adaptades del servei d’ocupació Labora “en el moment en què la UE certifique el permís de treball”.

En aquest sentit, s’oferirà als refugiats ucraïnesos assistència judicial i “mecanismes de cooperació de la comunitat educativa”, es proposa incloure’ls, a més, en les ajudes d’habitatge municipal i s’exigeix que s’habilite una línia específica del 112 dedicada exclusivament a l’atenció d’aquesta població.

En l’àmbit econòmic, es proposa la creació d’una línia específica de finançament per a ajudar les empreses exportadores afectades pels impagaments o retards d’importadors russos, a més de “continuar impulsant ajudes per a diversificar els mercats internacionals de les empreses valencianes dependents d’Ucraïna i Rússia”.

Finalment, la PNL inclou altres mesures com les que ja es van acordar fa una setmana entre les diferents administracions públiques valencianes com obrir centres logístics per a aglutinar i, posteriorment, enviar material solidari a Ucraïna o habilitar una targeta sanitària SIP provisional per a les persones que fugen de l’atac.