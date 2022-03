Dimiteix l’alcalde del Verger que es va vacunar abans d’hora

El fins ara alcalde del Verger, Ximo Coll, ha presentat hui la seua renúncia. Així es va acordar la setmana passada en una assemblea extraordinària de l’agrupació local socialista. Coll havia perdut el suport de dos dels seus regidors, Inma Pericás i Miguel Pou. S’havia quedat amb l’únic suport de dos regidors en una corporació d’onze. Des de l’inici del mandat governava en minoria. A més, està suspés de militància del PSPV per vacunar-se abans d’hora. Ja eren molts fronts oberts. Aquest matí ha fet efectiva la dimissió. L’assemblea socialista no li havia demanat que deixara l’acta de regidor, però Coll ha decidit deixar l’Ajuntament i anar-se’n a casa. La setmana que ve se celebrarà el ple extraordinari per a donar compte de la renúncia.

L’agrupació socialista va celebrar al febrer dues assemblees extraordinàries per a intentar reconduir la situació d’inestabilitat en la qual havia entrat l’Ajuntament. En l’última, es va acordar que Ximo Coll deixara el càrrec i deixara pas al segon tinent d’alcalde, Juan Chover, que ara serà alcalde. L’agrupació socialista ha agraït la “generositat” de Ximo Coll. El fins ara alcalde tenia un altre front obert en el jutjat. Al novembre va acudir a declarar, al costat de la seua esposa i alcaldessa dels Poblets, Carolina Vives, per la vacunació abans d’hora de tots dos. Els dos van coincidir que els van telefonar del centre de salut perquè hi havia vacunes de la covid-19 que havien sobrat i es perdrien. Van insistir que només van accedir al fet que els injectaren la dosi perquè els van assegurar que, en cas contrari, aquests vials es malgastarien. Ximo Coll i Carolina Vives estan pendents de si la magistrada de Dénia arxiva la causa o hi veu indicis d’un possible delicte. No obstant això, els regidors Inma Pericás i Miguel Pou, crítics amb Coll i que fa un parell de setmanes van renunciar a les seues delegacions de més pes (Urbanisme, Hisenda o Comerç), van insistir que les seues discrepàncies no tenien res a veure amb la polèmica de la vacunació.