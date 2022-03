Els positius diaris de covid-19 baixen de 2.000 per primera vegada en tres mesos

La sisena setmana de descens de l’última onada de la pandèmia va deixar ahir una altra fita: els positius diaris van baixar del llindar dels 2.000 per primera vegada en tres mesos. I és que, segons les dades de la Conselleria de Sanitat, ahir es van notificar 1.975 casos nous de coronavirus a la Comunitat Valenciana, la xifra més baixa des de principis del mes de desembre.

La sisena onada continua així el seu descens, que té reflex directe en la taxa d’incidència acumulada. Segons les dades del Ministeri de Sanitat, ahir es va arribar als 363 casos per 100.000 habitants a 14 dies, quasi huitanta punts menys que la mitjana nacional i sense previsió que es frene aquesta caiguda, almenys si es fa cas a la taxa d’incidència de casos a 7 dies.

La resta d’indicadors també van seguir ahir a la baixa: hi ha 628 hospitalitzats per covid a la Comunitat Valenciana, 25 menys que dilluns. D’aquests, 68 estan en cures intensives, nou menys que un dia abans. La xifra de morts es manté en valors similars als de la setmana passada. Sanitat va notificar 12 morts per covid, tots amb data de defunció en els últims 7 dies excepte un, que és de l’última setmana de febrer. Es tracta de quatre dones d’entre 81 i 98 anys i huit homes d’entre 66 i 95 anys. El total de decessos “oficial” des de l’inici de la pandèmia ascendeix, així, a 9.090 persones.

La retirada de la covid sobre el territori: baixen un 40 % els municipis amb casos nous

I a mesura que baixen els casos de coronavirus, es redueixen els municipis afectats. Així, des de divendres passat fins dilluns han registrat casos nous de coronavirus 288 municipis valencians. Un 40 % menys de localitats afectades que en el pic de la sisena onada, a finals de gener, quan 476 de les 542 poblacions registraven algun contagi. En total, en aquests quatre dies, Sanitat ha registrat 5.338 contagis nous, segons les dades de coronavirus per pobles i ciutats oferides per la Conselleria, amb València, Alacant, Elx i Castelló de la Plana al capdavant en nombre de casos registrats.

Al mateix temps que el coronavirus es “retira” de part del territori valencià, la transmissió d’aquest en els municipis on encara segueix present també s’atenua. Així, hui dia només hi ha 103 municipis valencians en els quals la transmissió del virus està encara en nivells de risc extrem, és a dir amb més de 500 casos per 100.000 habitants a 14 dies, malgrat que la incidència acumulada de la C. Valenciana ha baixat ja d’aquest llindar i està en 363 casos per 100.000 habitants. Cal tindre en compte que en moments de baixa transmissió, com és ara, la gran majoria de municipis amb incidències acumulades disparades són poblacions xicotetes en les quals uns pocs casos fan disparar aquesta taxa relativa al volum de veïns.