Escrivá assegura que l’ingrés mínim vital arriba ja a 965.000 beneficiaris

El ministre d’Inclusió, José Luis Escrivá, ha assegurat que l’ingrés mínim vital (IMV) arriba ja a 965.000 beneficiaris a Espanya, dels quals un percentatge molt elevat són dones i xiquets.

En resposta a una interpel·lació de la diputada de Coalició Canària Ana Oramas aquest dimecres al Congrés dels Diputats, el ministre s’ha mostrat “molt orgullós” d’aquest quasi milió de persones que es beneficien en aquest moment de l’IMV.

“Un 25 % dels beneficiaris prové de famílies monoparentals i nou de cada deu són dones”, ha detallat Escrivá, que ha destacat aquesta “xarxa de seguretat” que es va posar en marxa en començar la pandèmia per a assegurar una renda mínima als més vulnerables.

No obstant això, el debat ha sigut agre i la diputada canària ha recriminat al ministre que s’estiguen rebutjant sol·licituds i litigant fins i tot en alguns casos per a no atorgar aquesta renda, malgrat que les xifres encara estan molt per davall de l’objectiu plantejat quan es va posar en marxa l’IMV el maig de 2020.

Aleshores, Inclusió es va plantejar arribar a 850.000 cases i 2,3 milions de persones i va posar l’accent principalment en cases amb menors.

Escrivá ha explicat que l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha tramitat, en 21 mesos, més d’1,65 milions d’expedients, una càrrega de treball que explica el retard en el desplegament d’aquesta renda.

La diputada canària ha reclamat també al ministre la transferència de la gestió de l’IMV a les comunitats autònomes però de manera indefinida i en les mateixes condicions que s’ha anunciat per al País Basc i Catalunya.