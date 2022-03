Joves de Sagunt i el raper Hander uneixen forces contra el ‘bullying’

Els joves membres dels grups de participació del Casal Jove rapejaran contra l’assetjament escolar als instituts María Moliner, Camp de Morvedre i Jorge Juan, durant tres dies, en una “batalla de galls”. Per a fer-ho, comptaran amb la presència d’Andrés Gómez Toledo, més conegut com a Hander, un raper freestyler valencià i guanyador recentment de la Gold Battle Nacional Espanya 2021. A l’hora de l’esplai, Hander acudirà als centres educatius a “batallar” contra els qui vulguen fer-ho, amb l’única premissa que el fil conductor del rap siga l’assetjament. Paral·lelament, en cada institut s’exposarà un mural en el qual tant l’alumnat com el professorat podran exposar idees contra el bullying a través d’una etiqueta.