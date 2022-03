Junts per la Vida alerta de l’excés d’enviament de roba per a ajudar Ucraïna

La Fundació Junts per la Vida de la Comunitat Valenciana, l’única ONG espanyola que es troba a la frontera de Polònia amb Ucraïna atenent els refugiats ucraïnesos que fugen de la guerra del seu país, ha demanat que es racionalitze l’enviament d’ajuda humanitària a aquesta zona.

En un vídeo enviat per la presidenta de la Fundació, Clara Arnal, s’explica com hi està arribant moltíssima roba, per part de donacions particulars, que no s’està utilitzant perquè n’hi ha massa.

La roba s’acumula als carrer, on es mulla per la pluja i la neu i finalment no serveix per a res. En el vídeo es poden veure les imatges d’aquesta situació en el centre d’atenció a refugiats de Pzremysl i els voltants, on està situada aquesta instal·lació logística per a atendre les persones que arriben d’Ucraïna. Els magatzems “estan plens, ja no deixen descarregar-hi res més”.

Tot i que és d’agrair la voluntat solidària d’ajudar en aquest sentit, Arnal demana racionalitzar aquesta classe d’enviaments, de roba i medicines, mitjançant organitzacions especialitzades en ajuda humanitària. D’aquesta manera és com podran optimitzar-se tots aquests enviaments perquè realment servisquen per a ajudar la població.

Un equip de voluntaris de la Fundació Junts per la Vida fa ja més d’una setmana que es troba a la ciutat de Pzremysl per a assistir els refugiats. Ells s’estan encarregant d’atendre les persones, disposar el transport i organitzar el viatge fins a València dins de la seua campanya d’emergència per Ucraïna.

De moment ja han aconseguit que arriben dos autobusos a València —un va arribar-hi dilluns a la matinada i l’altre aquest dimarts— i n’hi ha dos més en camí.