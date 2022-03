Moixent anima els veïns a al·legar contra la línia d’alta tensió des d’Almansa

El nou projecte presentat per la companyia Premier per a reactivar la macroplanta solar prevista a Almansa segueix sense convéncer l’Ajuntament de Moixent. Des de la corporació municipal han cridat de nou a la mobilització veïnal davant de l’“amenaça” que, al cap d’un any amb la proposta en punt mort, puga desenvolupar-se finalment la línia elèctrica de molt alta tensió dissenyada per la promotora per a connectar les futures instal·lacions fotovoltaiques amb la subestació de Montesa. Com va informar aquest diari, el traçat impulsat envairia el terme municipal de quatre localitats de la Costera, inclosa una desena de quilòmetres de zones forestals amb diferents instruments de protecció paisatgística. Davant d’aquest escenari, el consistori de Moixent ha habilitat, a partir de hui, un espai en el registre d’entrada municipal per a facilitar a la població models d’al·legacions perquè es presenten de manera massiva davant de l’Àrea d’Indústria i Energia d’Albacete (la Subdelegació del Govern a Albacete), responsable de la tramitació dels permisos de la macroplanta solar d’Almansa.

Amb l’objectiu d’aconseguir que es recopile el màxim d’al·legacions possible, l’Ajuntament de Moixent ha preparat dos tipus d’esborranys per a tots aquells que vulguen manifestar la seua oposició al projecte: una al·legació específica per a les persones afectades per ser propietàries de terrenys per on circularia la línia elèctrica i una altra de genèrica per a la recollida de signatures dels veïns i veïnes del municipi. Les al·legacions seran canalitzades des del consistori mateix, de manera conjunta, davant del departament encarregat del procediment. “És hora de defensar novament allò que més estimem, és hora de fer-hi front amb més força”, arenga el missatge difós per l’Ajuntament.