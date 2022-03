El València torna al treball amb les baixes de Jesús Vázquez i Guedes per grip

Després de dos dies de descans, el València CF ha tornat aquest dimecres als entrenaments a la ciutat esportiva de Paterna, i ho ha fet amb la inesperada absència de Jesús Vázquez i Gonçalo Guedes, afligits tots dos d’un procés gripal que s’espera que no els impedisca estar en el partit de lliga d’aquest dissabte al camp del Getafe.

La possible absència del jugador del planter Vázquez seria especialment problemàtica, ja que també són baixa per a aquest partit, per sengles lesions musculars, els altres dos laterals esquerres de la plantilla, José Luis Gayà i Toni Lato.

Tant ells com el porter neerlandés Jasper Cillessen han estat hui en l’inici de la sessió, al costat dels seus companys, per a felicitar Thierry Correia, també lesionat, que compleix 23 anys. Sí que s’han entrenat amb els seus companys tant Giorgi Mamardashvili com Mouctar Diakhaby, que no van estar en el partit contra el Granada per amigdalitis.