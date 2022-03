El comboi humanitari amb dos bombers de Pego ja viatja a Varsòvia amb 20 refugiats ucraïnesos

Un viatge solidari i llampec. La caravana humanitària del Consorci Provincial de Bombers, de la qual formen part els bombers de Pego Carles Siscar i Josep Palacios, ha deixat hui el material humanitari a les 9.30 hores a Medyka (Polònia), en un centre logístic per a la recollida, classificació i distribució a la població de roba, aliments, medicina i joguets que arriben de tot arreu del món.

D’allí, el comboi s’ha dirigit a Gmina Przemysl, a un centre comercial adaptat com a lloc d’acolliment de refugiats. Allà han recollit quinze refugiats, entre dones i xiquets, i cinc persones més en una localitat pròxima a aquest centre d’acolliment. Aquestes persones es quedaran a Varsòvia, fins a on els portarà la caravana dels bombers d’Alacant.

A la capital de Polònia deixaran aquests refugiats en un centre d’acolliment i recolliran els ucraïnesos que tenen famílies que els acolliran a Torrevieja i a València. Els bombers s’han coordinat amb l’associació Ucranianos por Torrevieja.

El consorci indica que “les previsions són difícils per la situació del trànsit i les dificultats logístiques lògiques, però la previsió és arribar amb els 27 refugiats al parc de bombers de Torrevieja (això no serà abans de dissabte) per a anar distribuint els refugiats”.