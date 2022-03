La Comunitat Valenciana rep el 9 % dels fons estatals contra la violència masclista

La Comunitat Valenciana rebrà uns 27 milions d’euros del Ministeri d’Igualtat per a polítiques contra la violència masclista. Suposa prop del 9 % del repartiment total de 307 milions que distribuirà el Govern per al desenvolupament de programes i la prestació de serveis a les víctimes de violència de gènere i atenció a menors, la millora de la coordinació i del desenvolupament de plans personalitzats i per a programes de suport a víctimes d’abusos sexuals, tal com publica aquest dijous el BOE.

Els 27,4 milions que arribaran a les arques valencianes provenen de tres plans acordats en la Conferència Sectorial d’Igualtat: 8,7 milions per al desenvolupament del Pacte d’estat contra la violència masclista (dels 100 milions totals), 1,4 milions dels 17 milions totals per a programes de suport i assistència integral a les víctimes per part de la Delegació de Govern de Violència de Gènere i 16,4 milions de 190 per a actuacions i prestacions orientades a facilitar la conciliació de les famílies.

Aquest últim fons, de 190 milions dels quals quasi 17 aterraran a la Comunitat Valenciana, es podrà invertir, per part de les comunitats autònomes, en “borses de cura professional per a famílies amb menors de fins a 16 anys a càrrec”, com habilitar serveis o espais per a la cura, així com en la creació d’ocupació de qualitat per a la contractació de persones que es puguen encarregar d’aquestes tasques i la millora dels plans de corresponsabilitat.

En el repartiment dels 190 milions, el muntant més important impulsat pel departament que dirigeix Irene Montero, la Comunitat Valenciana hi resulta perjudicada, ja que s’assenyalen criteris com el de la superfície o la dispersió de la població, que tenen un pes del 25 % a l’hora de marcar la destinació dels fons. D’aquests obté el 8,6 % del muntant total.

Des del Ministeri mostren la seua satisfacció per haver reduït un 55 % els terminis d’aprovació registrats en 2021. “Gràcies a això, despleguem molt més ràpidament les polítiques de conciliació i de lluita contra la violència masclista”, expliquen en un comunicat.