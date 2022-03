Un home de 86 anys, detingut per abusar sexualment d’una menor en la ‘mascletà’

Un ancià octogenari va ser detingut ahir per la Policia Nacional després de fer tocaments d’índole sexual a una menor a la plaça de l’Ajuntament de València. Els agents van detindre l’home de 86 anys per la presumpta comissió d’un delicte d’abús sexual.

Els fets van succeir una hora abans de l’inici de la disparada de la mascletà d’aquest 9 de març realitzada per la pirotècnia Crespo. Cap a les 13.00 hores, els serveis d’emergència desplegats a la plaça van alertar el dispositiu de seguretat del Cos Nacional de Policia després d’haver atés una menor de 15 anys que podria haver sigut víctima d’abusos sexuals.

Pel que sembla, quan la menor va arribar a la zona de la mascletà, l’octogenari li va cedir el seu lloc i es va situar darrere d’ella. En aquell moment i des de la posició triada pel presumpte abusador, va començar a fer-li tocaments pel braç que es van estendre a altres punts com el maluc, els glutis i, fins i tot, va tractar d’introduir la seua mà en els pits, segons informa el Cos Nacional de Policia en una nota.

Després del succés, la jove va buscar auxili en els serveis d’emergència, que van alertar els policies. Els agents van acudir al punt indicat per la jove, on van localitzar l’arrestat, que no té antecedents policials i que ja està en llibertat després d’haver declarat en comissaria.

Punts violeta contra el masclisme en Falles

Aquestes Falles, València tindrà 56 punts violeta distribuïts per tota la ciutat. A més dels sis punts violeta contra les violències masclistes que l’Ajuntament de València instal·larà durant aquestes festes en sis localitzacions distribuïdes per la ciutat, hi haurà 50 punts més, fruit del compromís de les entitats del tercer sector: agrupacions cíviques, comissions falleres i associacions veïnals.

Els punts violeta són espais de formació, sensibilització i prevenció d’agressions sexistes, dirigits a tota la població, i són també espais d’atenció i ajuda a possibles víctimes de qualsevol mena d’agressió sexual durant les festes.

On estaran els punts violeta

Les sis carpes instal·lades per l’Ajuntament estaran situades en:

Plaça del Doctor Landete (Russafa)

Jardí central de la Gran Via Marqués del Túria, a l’altura de la plaça de Cánovas

Confluència de l’avinguda de Blasco Ibáñez amb el carrer Manuel Candela

La Marina de València

Plaça del Mercat (Ciutat Vella)

Plaça de l’Ajuntament (enfront del Rialto), tot i que, la nit de la Cremà, aquest últim punt es traslladarà a l’esplanada de la plaça de bous.

L’horari serà de 22.00 a 04.00 hores.

La iniciativa es du a terme en coordinació amb la Regidoria de Protecció Ciutadana, per la qual cosa tots els punts de l’Ajuntament estaran prop d’un lloc de control del grup GAMA de la Policia Local de València.