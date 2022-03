Més de 20 ciutats se citen a la Petxina per a parlar d’esport

Ahir va tindre lloc la primera jornada del 2n Fòrum de les Ciutats de l’Esport, que se celebra al Saló de Conferències del complex esportiu i cultural Petxina de València amb l’FDM de València com a organitzadora i amfitriona. El director general d’Esports del Consell Superior d’Esports, Albert Soler; el director general d’Esport de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya; el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i la regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé, van ser els encarregats d’inaugurar un fòrum en el qual representants de més de 20 ciutats espanyoles analitzen temes com l’esport com a motor de la recuperació econòmica després de les conseqüències de la covid-19, la gestió de les instal·lacions esportives municipals, la participació de les administracions públiques en els programes d’ajuda, els grans esdeveniments esportius en les ciutats com a oportunitat per al desenvolupament i la consolidació de les destinacions turístiques esportives, l’esport femení en les ciutats o l’impacte i l’oportunitat dels fons europeus Next Generation. La regidora d’Esports, Pilar Bernabé, va destacar: “A València volem referenciar-nos com la ciutat de l’esport a escala nacional i també volem fer-ho amb lideratge polític. I, per això, tenim ací regidors i regidores d’Esports de tot Espanya debatent i parlant sobre propostes de futur per a la gestió esportiva en les ciutats. Comptem amb la participació de presidents i presidentes de federacions espanyoles i regidors i regidores».