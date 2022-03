El PP europeu qualifica l’acord amb Vox a Castella i Lleó de “trista sorpresa”

El president del Partit Popular Europeu (PPE), Donald Tusk, ha rebut com una “trista sorpresa” la notícia de l’acord entre el PP i Vox per a formar govern a Castella i Lleó i espera que siga “un incident” i no una tendència a Espanya.

“Per a mi ha sigut una trista sorpresa. Pablo Casado era una garantia personal de mantindre el Partit Popular en el centredreta i evitar aquesta classe de coquetejos amb els radicals, amb moviments d’extrema dreta com Vox”, ha dit Tusk aquest dijous a París, durant una reunió de líders del PPE prèvia a la cimera informal de caps d’estat europeus a Versalles. En la trobada de conservadors europeus, dedicada al conflicte ucraïnés i a avaluar la postura del partit davant d’aquesta crisi i la resposta de les institucions europees, Tusk ha criticat líders de l’extrema dreta europea com Marine Le Pen, Éric Zemmour, Matteo Salvini o Viktor Orbán, pel seu tradicional suport al president rus, Vladímir Putin. Preguntat pel pacte mitjançant el qual Vox entrarà en un govern autonòmic gràcies a un acord de legislatura amb el PP de Castella i Lleó, obrint el camí a nous pactes en el futur, Tusk ha dit que espera que siga “un incident i no una tendència en la política espanyola”. “És un senyal molt fort per a nosaltres que hem de lluitar contra aquests desitjos de construir forces polítiques en aparença fortes però que a llarg termini suposen una capitulació”, ha advertit Tusk, ex primer ministre de Polònia i anterior president del Consell Europeu en el tancament de la trobada, en la qual també ha participat Casado com a líder del PP espanyol, càrrec que deixarà pròximament.