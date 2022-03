Quasi 40 falles opten als premis a la igualtat i la diversitat

La quarta edició dels Premis Caliu a les falles igualitàries i diverses ha sigut la més concorreguda. Enguany s’ha quadruplicat el nombre de candidatures respecte als anys anteriors, amb 38 participants: 21 en la categoria de monuments grans i 17 en la d’infantils. En total, es repartiran deu guardons per un import global de 14.000 euros. Els pròxims dies 15 i 16, un jurat multidisciplinari visitarà les comissions, i el 17 donarà a conéixer les guanyadores. La regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, i el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, han subratllat “el compromís ferm” de les Falles en la lluita contra la intolerància i la discriminació.

L’Ajuntament concedirà deu premis, cinc per a les falles grans i cinc més per a les infantils. El primer té una dotació de 3.000 euros; el segon, de 2.000 euros; el tercer, de 1.000 euros, i el quart i el cinqué, de 500 euros cada un, a més del corresponent estendard. Un jurat especialitzat valorarà els monuments que promoguen la igualtat de tracte i la no-discriminació per motiu de sexe, d’orientació sexual, identitat de gènere, ètnia, cultura, procedència, religió, creença, situació de pobresa, diversitat funcional o qualsevol altra causa. Tot això amb l’objectiu de contribuir a previndre la intolerància, l’odi o qualsevol forma de discriminació.

La regidora Lucía Beamud ha indicat que aquesta iniciativa constitueix “una manera molt adequada d’arribar a tota la ciutadania per a aconseguir una ciutat completament igualitària i lliure de discriminació” a través de “les nostres Falles, una exposició d’art viva al carrer”. Per la seua banda, Carlos Galiana ha manifestat que la quantia d’aquest “premi econòmic, un dels importants de les Falles”, suposa “una aposta molt clara per visibilitzar els valors d’igualtat, diversitat i convivència”. Els responsables municipals han destacat, així mateix, altres accions impulsades des del consistori, com els 56 punts violeta contra les violències masclistes distribuïts per tota la ciutat o el reconeixement institucional a les anomenades “dones de la festa” pel seu treball en favor del patrimoni festiu a València.

El jurat dels Caliu per a les falles infantils està compost per una persona en representació de la Junta Central Fallera, una persona en representació de l’associació Samarucs, i dues més en representació del Consell de les Dones i per la Igualtat, de les quals una pertany al sindicat UGT i una altra, a l’associació Per tu Dona. Per a les falles grans hi ha una persona en representació de la Junta Central Fallera, una persona en representació de l’associació Lambda, una persona en representació de la Universitat de València i una altra en representació de la Federació Autonòmica d’Associacions Gitanes de la Comunitat Valenciana.

En 2018 van entrar en concurs 12 monuments, i en 2019 en van ser 30. Aquests premis pretenen fomentar els projectes que transmeten un concepte igualitari i divers mitjançant els seus elements, temes i materials, i ajuden a superar barreres i estereotips sexistes.