Dos autobusos més amb 88 refugiades ucraïneses van arribar ahir de matí a València i Burjassot després de recórrer Europa fugint de la guerra que ha provocat la invasió de Rússia. “Em sent alegre perquè ací no s’escolten bombardejos”, assegurava la jove Katia només baixar de l’autocar davant de l’ajuntament de Burjassot. Després de reconéixer molt de cansament per un “viatge molt dur”, reconeixia que “el més difícil ha sigut deixar la família allà”, els pares i germans. A continuació, al costat de la seua germana Arina, eixia cap a Alacant, on seran acollides per una família amb la qual ja tenen vincles d’anys passats gràcies als programes d’acolliment familiar de la Fundació Junts per la Vida.

Aquesta ONG valenciana ha aconseguit, en una setmana, portar a València i Burjassot un total de 230 refugiats i refugiades —la majoria, mares i menors— en quatre autobusos que van partir de la frontera entre Polònia i Ucraïna. Un equip de voluntaris d’aquesta fundació, amb la seua presidenta Clara Arnal al capdavant, fa més d’una setmana que es troba a la ciutat fronterera de Pzremysl. El primer autocar, noliejat per l’empresari valencià Juan Manuel Baixauli, va arribar entre aplaudiments cap a les 8.30 hores al Rectorat de la Universitat Politècnica de València. 22 persones seran acollides per famílies valencianes, mentre que les altres 25 van reprendre el camí fins a Bilbao. El responsable de Consultia Business Travel expressava: “Ens sentim obligats a col·laborar i contribuir a pal·liar, en la mesura que siga possible, el desastre humanitari que estem vivint”. El segon autobús, noliejat pel consistori de l’Horta, va arribar a Burjassot amb 41 refugiats. Està previst que dissabte arribe ací el primer avió noliejat per Air Nostrum amb 80 persones.