Feijóo defensa que només governarà si el PP és el partit més votat

Alberto Núñez Feijóo estrena el seu projecte per a dirigir el PP amb una nova línia roja per a accedir al govern: ser el partit més votat. “Estic preparat per a governar, si guanyem”, és la frase amb la qual tanca l’acte i que confirma després davant dels periodistes: “No he governat mai després de perdre”.

Feijóo comença el seu camí cap al lideratge del PP, ja com a candidat únic, després que la militant de Gandia Alexia Herranz no haja reunit els avals suficients, i ho fa reivindicant el “PP de les majories absolutes”. “El d’Aznar, el de Rajoy i el PP de València que les va aconseguir durant moltes dècades”, assegura qui arriba per a donar una pàtina al nou PP, encara que apel·lant a elements del passat i sense cap menció concreta ni a Rita Barberá ni a Francisco Camps. Entre el públic, alguns referents aplaudien. “Ací hi ha el PP al complet”, defensa.

El president de la Xunta es distancia, al seu torn, de l’acord de Castella i Lleó entre el seu partit i Vox, amb l’entrada en el govern de la formació d’extrema dreta per primera vegada, i assegura que aquest pacte es produeix quan ell “encara no és president del partit”. Del partit d’Abascal intenta diferenciar-se mostrant el PP com un partit “autonomista”, “europeista”, que no és “populista” i que va “més enllà d’un tuit”.

Un dels assumptes sobre els quals més oïdes tenia posada l’arribada de Feijóo a la Comunitat Valenciana és el finançament autonòmic. Feijóo culpa el PSOE i l’executiu de Zapatero del fet que la Comunitat Valenciana siga la pitjor finançada d’Espanya i lamenta que si no hi ha hagut un canvi de model ara és perquè el Govern de Sánchez “depén dels independentistes”.

En aquest sentit, Feijóo assegura, sense donar molts detalls, que “tots els líders autonòmics aspirem al mateix” i que cal finançar “les persones i no els territoris”. El seu objectiu, diu, és que hi haja una “suficiència financera real per a arribar al final del mes dels serveis públics” i que es tinga en compte “el cost real dels serveis”, una reivindicació que col·lisiona amb els criteris de primar més la població de la Comunitat Valenciana.