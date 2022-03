Les rurals valencianes acaben 2021 amb un augment del 26,8 % en els beneficis

Amb la recuperació econòmica en plena marxa malgrat la sisena onada de la covid i a l’espera que tot s’interrompera dos mesos després amb la invasió d’Ucraïna, les caixes rurals de la Comunitat Valenciana van tancar 2021 amb un increment considerable dels seus beneficis conjunts, segons les dades que ha donat a conéixer ahir la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (Unacc). Els guanys de totes les entitats van llançar una suma de 40,5 milions d’euros, amb un increment del 26,8 % respecte dels 32 milions de desembre de 2020.

El percentatge augmenta substancialment, fins al 78,8 %, si es pren en consideració Cajamar, la rural més gran d’Espanya i del grup cooperatiu de la qual formen part dos terços de la trentena de cooperatives que hi ha a la Comunitat Valenciana. L’entitat amb seu a Almeria, que, en la crisi financera, va absorbir rurals autòctones tan rellevants com RuralCaja o Caja Campo, va elevar els seus beneficis, l’any passat, un 235,2 %, en passar de 10,6 a 35,7 milions. Aquestes xifres, sumades a les de la resta de rurals valencianes, donen un total de 76,3 milions en 2021, enfront dels 42,6 de 2020.

Totes les cooperatives van registrar un augment en els resultats amb l’excepció de la rural d’Albal, que els va reduir un 8,7 % i es va quedar en 201.000 euros. A més, la meitat d’aquestes es van anotar pujades de tres dígits en termes percentuals, amb la de Xilxes en primer lloc: un 147,3 %, en passar de 19.000 a 47.000 euros. No obstant això, l’evolució més significativa va correspondre a Caixa Popular, que va elevar els seus resultats un 32 % i va registrar 13,2 milions, la qual cosa la confirma com l’entitat autòctona amb més volum de beneficis, en superar per segon any consecutiu la Central d’Orihuela, que creix un 19,8 % però es queda en els 11,7 milions d’euros.

Després d’aquestes, la resta d’entitats que han superat el milió d’euros en beneficis són totes independents, és a dir, no estan en el grup Cajamar. Es tracta de l’Alcúdia, l’Alcora, Almassora, Onda, Ruralnostra i Benicarló. La Vall San Isidro, que està en Solventia, un grup liderat per Cajalmendralejo, va guanyar un 3,6 % més i va arribar als 229.000 euros. En 2016 havia perdut 3,2 milions.