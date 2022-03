El mercat immobiliari bat el seu rècord des de 2007 al Camp de Morvedre

El mercat immobiliari del Camp de Morvedre va recuperar en 2021 el nivell de les 2.000 operacions, al qual no arribava des que, en 2007, la crisi de la rajola encara no amenaçava d’esclatar.

En aquella època, segons sempre la informació del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, les transaccions d’habitatges superaven les 4.000 anuals, mentre que en els exercicis posteriors fins a 2020 la mitjana a penes va superar les 1.300, amb el registre més baix en 2013 amb 734 compravendes en tota la comarca.

Aquestes xifres, que tenen en compte les operacions subscrites davant de notari, van pujar especialment tant a la primavera com a la tardor. Uns altres detalls curiosos són que només 46 dels habitatges venuts estaven protegits, un 2,3 % del total, o que 110 d’aquestes cases, un 5,4 %, eren noves.

Per municipis, Sagunt va acaparar prop del 62,3 % de les operacions immobiliàries al Camp de Morvedre l’exercici passat, en comptabilitzar-ne 1.272. Per darrere es van situar Canet d’en Berenguer amb 295, el nivell més alt en aquest cas des de 2012, quan va superar les 700, Gilet (125), Albalat dels Tarongers (73), Faura (58), Estivella (37) i Benifairó de les Valls (36). Per davall de la trentena de compravendes d’habitatges es van quedar Torres Torres (29), Algímia d’Alfara (20), Algar de Palància (18), Petrés (17), Quartell (16), Alfara de la Baronia (15), Benavites (13), Quart de les Valls (10) i Segart (7).

El mateix ministeri que alguns s’obstinen a anomenar de Foment també recopila dades sobre les taxacions d’habitatges, de manera que estableix un preu mitjà entre les ciutats de més de 25.000 habitants. En el cas de Sagunt, l’any passat es va tancar amb un valor de mercat de 862 euros per metre quadrat, cosa que significa una xicoteta reculada respecte al trimestre anterior de 2021, però un augment del 6,6 % en el còmput de tot l’exercici.

Aquest treball permet comparar les grans ciutats valencianes on adquirir un habitatge és més car i més barat. A la província, València es destaca al capdavant de la llista amb un preu mitjà de 1.679 €/m², per davant de Paterna (1.195 €/m²) i Mislata (1.175 €/m²). D’altra banda, Ontinyent (684 €/m²), Algemesí (720 €/m²), Xàtiva (782 €/m²) i Alzira (787 €/m²) es troben per davall de Sagunt.

En el conjunt de la Comunitat Valenciana aquests extrems els ocupen Xàbia (2.254 €/m²) i Villena (621,2 €/m²). Al llarg de la geografia espanyola, Sant Sebastià es manté com la ciutat més cara en la qual adquirir un habitatge amb 4.105 €/m² , mentre que Villarrobledo, a Albacete, és la més barata (579 €/m²), segons sempre les dades oficials.